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Son dakika: İspanya, Venezuela'nın eski askeri istihbarat şefi Carvajal'ı ABD'ye iade kararı aldı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Son dakika: İspanya, Venezuela'nın eski askeri istihbarat şefi Carvajal'ı ABD'ye iade kararı aldı

Son dakika gelişmesine göre İspanya'da Ulusal Mahkeme, Kasım 2019'dan bu yana ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen ve bir ay önce polis operasyonuyla yakalanan Venezeula'nın eski askeri istihbarat şefi Hugo Armando Carvajal Barriso'nun, hakkında arama ve tutuklama emri çıkarılan ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

İspanya'da Ulusal Mahkeme, Kasım 2019'dan bu yana ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen ve bir ay önce polis operasyonuyla yakalanan Venezeula'nın eski askeri istihbarat şefi Hugo Armando Carvajal Barriso'nun, hakkında arama ve tutuklama emri çıkarılan ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ABD'nin "en çok arananlar listesi"nde yer alan Carvajal'ın, Kasım 2019'dan bu yana kaçak yaşadığı İspanya'ya yaptığı sığınma talebinin reddedilmesinin ardından kararını açıklayan Ulusal Mahkeme, söz konusu kişinin ABD'ye iade edilmesi sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Carvajal, ABD'nin Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin (DEA) ihbarı sonrasında 9 Eylül'de Madrid'de saklandığı evde yakalanarak, mahkeme kararıyla cezaevine konulmuştu.

Venezuela'da eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ve mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun göreve geldiği ilk yıllarda Askeri İstihbarat Başkanı olan Carvajal, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile iş birliğiyle ABD topraklarında uyuşturucu üretimi, uyuşturucu trafiği ve kara para aklamakla suçlanıyor.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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