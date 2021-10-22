Son dakika! İş yerinden uyuşturucu ve silah çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! İş yerinden uyuşturucu ve silah çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! İş yerinden uyuşturucu ve silah çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir iş yerine yapılan baskında tabanca, şarjör, kaleşnikof mermisi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir iş yerine yapılan baskında tabanca, şarjör, kaleşnikof mermisi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 1 adet 9mm tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet kaleşnikof mermisi, 2 fişek halinde 3,7 gram metamfetamin maddesi, 3 adet ectasy hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İş yeri sahibi A.K. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Arkadaş cinayetinde dikkat çeken detay! Katil dakikalar önce fotoğraf paylaşıp kardeşlik mesajı vermiş

Arkadaş cinayetinde dikkat çeken detay! Katil dakikalar önce fotoğraf paylaşıp kardeşlik mesajı vermiş

 Son dakika haberi | Uyuşturucuya alıştıran ağabeyini birlikte tatlı yiyip öldürmüş

Son dakika haberi | Uyuşturucuya alıştıran ağabeyini birlikte tatlı yiyip öldürmüş

 Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title