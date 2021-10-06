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Son dakika... İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 216 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika... İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 216 kişi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 216 artarak 121 bin 779'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 216 artarak 121 bin 779'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 10 bin 497 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1805'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 662 bin 458'e yükseldiği ülkede, 216 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 121 bin 779'a çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 598 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 42 milyon 921 bin 221 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 17 milyon 496 bin 724 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 60 milyon 417 bin 945 doz aşı uygulandı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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