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Son dakika... İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika... İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 173 artarak 122 bin 370'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 173 artarak 122 bin 370'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 654 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1286'sının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 691 bin 634'e yükseldiği ülkede, 173 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 122 bin 370'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 368 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 44 milyon 378 bin 234 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 18 milyon 600 bin 554 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 62 milyon 978 bin 788 doz aşı uygulandı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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