Son dakika... İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 162 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika... İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 162 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika... İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 162 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 162 artarak 124 bin 585'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 162 artarak 124 bin 585'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 770 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1798'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 821 bin 737'ye yükseldiği ülkede, 162 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 124 bin 585'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 559 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 49 milyon 711 bin 407 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 26 milyon 806 bin 374 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 76 milyon 517 bin 781 doz aşı uygulandı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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