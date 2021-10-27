Son dakika! Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 2 polis hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika! Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 2 polis hayatını kaybetti

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Son dakika! Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 2 polis hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde terör örgütü Deaş mensuplarının düzenlediği saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyala'nın Mikdadiye ilçesine bağlı Bervana el-Sağira Köyü'nde polise yönelik DEAŞ saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 2 polisin öldüğü aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, dün de Diyala'da bir köyde sivillere saldırmış, 11 kişi ölmüştü.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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