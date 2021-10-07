Son dakika! Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Rusya uyruklu A.R., düzenlenen... - Haberler
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Son dakika! Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Rusya uyruklu A.R., düzenlenen...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Rusya uyruklu A.R., düzenlenen...

Son dakika haberlerine göre Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Rusya uyruklu A.R., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü Deaş adına Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Rusya uyruklu A.R., düzenlenen operasyonla yakalandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika! Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Rusya uyruklu A.R., düzenlenen... - Haberler
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