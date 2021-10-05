SON DAKİKA Instagram düzeldi mi? Facebook Whatsapp açıldı mı, sorun var mı?

Instagram düzeldi mi? Facebook Whatsapp açıldı mı, sorun var mı? sorularına yanıt aranıyor. Vatandaşlar internette konuyla ilgili en çok "Whatsapp çöktü mü, ne zaman düzelir? Instagram neden paylaşım yapılmıyor? Instagram'da neden post atılmıyor? Instagram uygulaması çöktü mü? Instagramda sorun mu var? Instagram mı çöktü? Instagram bugün neden calışmıyor? Instagram hata veriyor neden? Instagramda neden sorun var? Instagram neden açılmıyor bugün?" sorularını araştırmakta. Instagram'da yaşanan bu sıkıntıyla ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

INSTAGRAM FACEBOOK WHATSAPP DÜZELDİ Mİ?

Popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram'a 18.41 itibari ile erişilemiyor. Sorunun nedeniyle ilgili yapılan açıklamada sorunun yakında düzeltileceği belirtilmişti. Platformlar saat 00:46 itibarıyla erişime açıldı.

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