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Son dakika haberleri: İNŞAATTA SU BİRİKİNTİSİNE DÜŞEN 13 YAŞINDAKİ ALİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ÇORUM'un Alaca ilçesinde, isale hattı inşaatında 3 metre derinliğindeki su birikintisine düşen Ali Kubacık (13), hayatını kaybetti.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, isale hattı inşaatında 3 metre derinliğindeki su birikintisine düşen Ali Kubacık (13), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Alaca'da meydana geldi. İsale hattı çalışmalarının devam ettiği bölgede bulunan Ali Kubacık, henüz bilinmeyen nedenle iddiaya göre, dengesini kaybederek 3 metre derinliğindeki su birikintisine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve Afad ekipleri sevk edildi. Suya giren AFAD dalgıç ekibi, Kubacık'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Ali Kubacık'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Kubacık'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: İNŞAATTA SU BİRİKİNTİSİNE DÜŞEN 13 YAŞINDAKİ ALİ ÖLDÜ

Son dakika haberleri: İNŞAATTA SU BİRİKİNTİSİNE DÜŞEN 13 YAŞINDAKİ ALİ ÖLDÜ

Son dakika haberleri: İNŞAATTA SU BİRİKİNTİSİNE DÜŞEN 13 YAŞINDAKİ ALİ ÖLDÜ

Son dakika haberleri: İNŞAATTA SU BİRİKİNTİSİNE DÜŞEN 13 YAŞINDAKİ ALİ ÖLDÜ

Son dakika haberleri: İNŞAATTA SU BİRİKİNTİSİNE DÜŞEN 13 YAŞINDAKİ ALİ ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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