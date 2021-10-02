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Son Dakika | İngiltere Sağlık Bakanı Javid'den aşı olmayan bakımevi çalışanlarına: "Dışarı çıkıp başka bir iş bakın"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | İngiltere Sağlık Bakanı Javid'den aşı olmayan bakımevi çalışanlarına:

Son dakika gündem haberine göre İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Covid-19 aşısı olmayı reddeden bakımevi çalışanlarına, "Dışarı çıkıp başka bir iş bakın" dedi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Covid-19 aşısı olmayı reddeden bakımevi çalışanlarına, "Dışarı çıkıp başka bir iş bakın" dedi.

İngiltere'de hükümet, 11 Kasım'a kadar tüm bakımevi çalışanlarının Covid-19'a karşı tamamen aşılanması gerektiğini bildirmişti. Bakımevi çalışanlarının aşılanmasına kısa bir süre kala Sağlık Bakanı Sajid Javid, katıldığı bir televizyon programında bakımevi çalışanlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Javid, Covid-19 aşısı olmayı reddeden bakımevi çalışanlarına, dışarı çıkıp başka bir iş bakmalarını isteyerek, "Bir bakım evinde çalışıyorsanız, ülkemizdeki en savunmasız insanlardan bazılarıyla çalışıyorsunuz ve gidip aşı olmaya zahmet edemiyorsanız, dışarı çıkın ve başka bir iş bulun" dedi.

Söz konusu savunmasız kişilerle ilgilenmek isteyenlerin aşı olması gerektiğinin altını çizen Javid, "Eğer aşı olmayacaksan, neden bu işte çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Javid, son aşı tarihinde değişiklik yapılmayacağını belirterek, bunun nedeninin bakımevinde kalanların güvenliği ve yararı için olduğunu vurguladı.

UNISON'DAN PERSONEL KRİZİ UYARISI

Sağlık sendikası UNISON tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, hükümetin "aşı yoksa, iş yok" politikasının ülke genelinde bakımevi personeli konusunda krize neden olacağını belirtmiş, aşılanma için verilen son tarihin erken olduğu konusunda uyarmıştı. UNISON, bakımevlerinde halihazırda 112 bin boş pozisyon olduğuna dikkat çekti.

YAKLAŞIK 80 BİN PERSONEL İŞİ BIRAKABİLİR

Ulusal Bakım Derneği, 40 bin personelin son tarih nedeniyle işini bırakmak zorunda kalabileceğini ve yalnızca tek bir doz aldıkları için yaklaşık 80 bin personelin ise "hala tehlike bölgesinde" olduğunu tahmin ediyor.

UNISON Genel Sekreteri Christina McAnea ise yaptığı açıklamada, " Hükümet, bakımevi sektörünün korkunç sonuçlara ilişkin uyarılarına rağmen sert bir yaklaşımda ısrar etti" ifadelerini kullanarak, "Bu hareket, zaten dizleri üzerinde duran bir sektöre zarar veriyor ve aşıya olan güveni sarsıyor" dedi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, bakımevlerinde çalışan personelin yüzde 92'sinden fazlasının en az bir doz, yüzde 84'ünden fazlasının ise iki doz aşı yaptırdığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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