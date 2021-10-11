Son Dakika | Iğdır Valisi Sarıibrahim, 9 kız kardeşi ziyaret edip Kız Çocukları Günü'nü kutladı

IĞDIR (AA) - Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla 9 kız çocuğu olan Öztürk ailesini ziyaret etti.

Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan aileyi ziyaretinde çocuklarla bir araya gelen Sarıibrahim, onlarla sohbet etti.

Sarıibrahim, yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Birbirinden kıymetli, pırıl pırıl 9 kız kardeşin sıcak yuvalarına misafir olduk. Evlatlarımızın geleceğe dair umutları, hayalleri var. Hayallerinin peşinden koşabilmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edip her desteği vereceğiz."