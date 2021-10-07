Son dakika... Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna'nın ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Betül A'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan iş adamı Gökhan A. tutuklandı.
IĞDIR (AA) - Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Betül A'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan iş adamı Gökhan A. tutuklandı.
Aleyna Betül A'nın 30 Eylül'de, kentteki Pir Sultan Abdal Caddesi'nde ölü bulunmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonucu iş adamı Gökhan A, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri