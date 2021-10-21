Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: "Tunceli'de Eren-7 Operasyonu'nda; 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış, helikopter ile bölgeden alınarak... - Haberler
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Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: "Tunceli'de Eren-7 Operasyonu'nda; 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış, helikopter ile bölgeden alınarak...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | İçişleri Bakanlığı:

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı: "Tunceli'de Eren-7 Operasyonu'nda; 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış, helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir.

ERZİNCAN (İHA) - İçişleri Bakanlığı : " Tunceli'de Eren-7 Operasyonu'nda; 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış, helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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