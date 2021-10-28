Son dakika haber | Eren-13 Operasyonları kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika haber | Eren-13 Operasyonları kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Eren-13 Operasyonları kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ta jandarma birliklerince düzenlenen Eren-13 Operasyonları kapsamında 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Şırnak'ta jandarma birliklerince düzenlenen Eren-13 Operasyonları kapsamında 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği vurgulandı.?

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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