Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de 1 polisimiz şehit olmuştur - Haberler
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de 1 polisimiz şehit olmuştur

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de 1 polisimiz şehit olmuştur

Son dakika haberi... - - İçişleri Bakanlığı: "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda;

FIRAT, MALATYA (İHA) - - - İçişleri Bakanlığı : "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücü'nde görevli 1 Özel Harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücü'nde görevli 1 Özel Harekat polisimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat polisimiz yaralanmıştır. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde özel harekat polisi şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde özel harekat polisi şehit oldu

 Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKKPYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat...

Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat...

 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Haber: Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de 1 polisimiz şehit olmuştur - Haberler
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