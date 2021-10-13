Hong Kong'u Kompasu Tayfunu vurdu: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hong Kong'u Kompasu Tayfunu vurdu: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hong Kong'u Kompasu Tayfunu vurdu: 1 ölü

Hong Kong'ta etkili olan Kompasu Tayfunu'nda 1 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

Hong Kong'ta etkili olan Kompasu Tayfunu'nda 1 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

Hong Kong'un güneyinde Kompasu Tayfunu etkili oldu. Şiddetli yağış ve rüzgara neden olan tayfunda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Eğitime ara verilen Hong Kong'da marketler de kapatıldı. Hong Kong Meclisi de haftalık oturumunu 20 Ekim'e ertelerken, otobüs ve feribot seferleri de azaltılarak sürdürülüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle sokaklarda sel suları görülürken, ağaçlar da devrildi.

Hong Kong Gözlemevi can kaybına neden olan tayfunun etkisinin azaldığını açıklasa da bölge halkını şiddetli rüzgarlara ve sel baskınlarına karşı uyardı.

(Pui Yi Chan/İHA)

Hong Kong'u Kompasu Tayfunu vurdu: 1 ölü

Hong Kong'u Kompasu Tayfunu vurdu: 1 ölü

Hong Kong'u Kompasu Tayfunu vurdu: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Bülent Ersoy İdo Tatlıses Tamer Karadağlı
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Sergio Perez Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hong Kong'u Kompasu Tayfunu vurdu: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:05:30. #1.11#