Son dakika! Hırsızlık yapıp 30 dakikada yakalanan şüpheli kamerada

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Hırsızlık yapıp 30 dakikada yakalanan şüpheli kamerada

30 dakikada yakalanan hırsızlık şüphelisi hırsını gazeteciden çıkarmaya kalktı

"Ne yaptım da çekiyorsun. Çekme lan"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çaldığı hurda dolu valiz ve cep telefonuyla Bahçelievler Mahallesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi. 30 dakika içinde yakalandıktan sonra Cumhuriyet Polis Karakoluna getirilen şüpheli zekim yapan basın mensubuna "Ne yaptım ki çekiyorsun. Çekme lan" diye bağırdı. M.Y. isimli şüphelinin, hırsızlık, uyuşturucu ve kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.

Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi No: 1/1 adresinde bulunan Demirbağlar Hurdacılık isimli işyerinden kimsenin bulunmadığı bir sırada işyeri sahibine ait cep telefonu ve hurda dolu valizi alarak uzaklaşan M.Y., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakoluna bağlı ekipler tarafından 30 dakika gibi kısa bir sürede yakalandı.

Bahçelievler Mahallesinde işyerinden aldığı içerisinde hurda bulunan valizle birlikte ele geçirilen M.Y.'nin üzerinde işyeri sahibine ait cep telefonu bulunurken, cep telefonunun sim kartını kendisine ait kart ile değiştirdiği belirlendi.M.Y., ekipler tarafından Şelale Polis Karakoluna getirilirken, işyerinden aldığı valiz ve telefon işyeri sahibi Kurtuluş Demirbağ'a teslim edildi.

Kısa süreliğine işyerini yan komşuya emanet edip eve gittiğini belirten Kurtuluş Demirbağ "Eve vardığımda cep telefonumu işyerinde unuttuğumu fark ederek geri geldim. Telefonumu koyduğum yerde bulamadım. Komşulara sordum ama kimse görmediğini söyledi. Yan taraftaki kasaptan güvenlik kamerasını izlediğimizde bir şahsın işyerine geldiğini, çevreyi iyice kontrol edip kimse olmadığını anladıktan sonra duvarın üzerinde bulunan cep telefonunu ve içerisinde hurda bulunan valizi alıp gittiğini gördük. Hemen polise haber verdik. Polisler görüntüleri izledikten 30 dakika gibi kısa bir süre sonra şahsı yakaladı. Çaldığı malzemeleri de bana teslim etti. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.