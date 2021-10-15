Son dakika: Hindistan Küresel Açlık Endeksi'nde 101. sıraya geriledi - Haberler
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Son dakika: Hindistan Küresel Açlık Endeksi'nde 101. sıraya geriledi

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Son dakika: Hindistan Küresel Açlık Endeksi'nde 101. sıraya geriledi

Son dakika haberler: Hindistan'ın 2021 yılı Küresel Açlık Endeksi'nde 101. sıraya gerilediği bildirildi.

Hindistan'ın 2021 yılı Küresel Açlık Endeksi'nde 101. sıraya gerilediği bildirildi.

Hindustantimes'ın haberine göre, Hindistan, 116 ülkenin incelendiği Küresel Açlık Endeksi (GHI) 2021 raporunda 94. sıradan 101. sıraya gerileyerek komşuları Pakistan, Bangladeş ve Nepal'in arkasında kaldı.

İrlandalı Concern Worldwide ve Alman Welthungerhilfe kuruluşları tarafından hazırlanan raporda, Hindistan'daki açlık düzeyi "endişe verici" olarak nitelendirildi.

Küresel ölçekte açlık ve yetersiz beslenmeyi takip eden Küresel Açlık Endeksi'nin web sitesinden yapılan açıklamada, Çin, Brezilya ve Kuveyt'in de aralarında olduğu GHI puanı 5'ten az olan 18 ülkede açlık sorununu "düşük" seviyede görüldüğü kaydedildi.

Ülkenin GHI puanı 2000 yılında 38,8 olarak kaydedilirken, 2012-2021 döneminde 28,8-27,5 aralığında seyrettiği görülüyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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