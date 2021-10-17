Son dakika... Hindistan'ın güneyindeki şiddetli yağışlar sonucu 18 kişi öldü, onlarca kişi kayboldu - Haberler
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Son dakika... Hindistan'ın güneyindeki şiddetli yağışlar sonucu 18 kişi öldü, onlarca kişi kayboldu

AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika... Hindistan'ın güneyindeki şiddetli yağışlar sonucu 18 kişi öldü, onlarca kişi kayboldu

Son dakika haber... Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde dün gün boyu süren şiddetli yağışlar sonucu en az 18 kişinin öldüğü, onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde dün gün boyu süren şiddetli yağışlar sonucu en az 18 kişinin öldüğü, onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyalette etkili olan şiddetli yağışların ardından ani sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

Yağışlar sonucu yaşanan felakette en az 18 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise kayboldu.

Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hint Ordusu, can kaybının artmasından endişe edilen afet bölgesi Kottayam ve Idukki'deki arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Yetkililer, yağışların azaldığı, yardım ve kurtarma operasyonlarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Amit Shah, hükümetin Kerala'daki durumu takip ettiğini ve mümkün olan tüm desteğin sağlanacağını söyledi.

Kerala'da 2018'de şiddetli yağışlar nedeniyle 223 kişi ölmüş, yüz binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Hindistan'ın güneyindeki şiddetli yağışlar sonucu 18 kişi öldü, onlarca kişi kayboldu - Haberler
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