Son dakika... Hindistan'da hayvanlara çarpmamak için yoldan çıkan otobüs kaza yaptı, 12 kişi öldü - Haberler
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Son dakika... Hindistan'da hayvanlara çarpmamak için yoldan çıkan otobüs kaza yaptı, 12 kişi öldü

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Son dakika... Hindistan'da hayvanlara çarpmamak için yoldan çıkan otobüs kaza yaptı, 12 kişi öldü

Son dakika haberleri... Hindistan'ın kuzeyinde, hayvanlara çarpmamak için yoldan çıkan otobüsün kamyona çarpması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzeyinde, hayvanlara çarpmamak için yoldan çıkan otobüsün kamyona çarpması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkililerince yapılan açıklamada, kazanın, Lucknow şehrinin 40 kilometre güneybatısındaki Barabanki semtinde meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, otobüs şoförünün başıboş hayvanlara çarpmamak için yoldan çıkarak kamyona çarptığı kaydedildi.

Kazada, 12 kişinin hayatını kaybettiği, otobüste bulunan 60 yolcudan 32'sinin de yaralandığı belirtildi.

Kıdemli Polis Memuru Yamuna Prasad, bazı yolcuların ağır yaralandığını, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Hindistan'daki trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi ölüyor.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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