Son dakika haberi... Hevsel bahçelerinde 30 kilo esrar ele geçirildi, 3 gözaltı

SUR, DİYARBAKIR (İHA) - Hevsel bahçelerinde 30 kilo esrar ele geçirildi, 3 gözaltı

UNESCO Kültür Mirası listesindeki Hevsel Bahçelerinde uyuşturucuya geçit yok

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sur ilçesine bağlı UNESCO Kültür Mirası listesinde bulunan Hevsel Bahçeleri'ne polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kilo esrar ele geçirildi. Polis, çevrede yaptıklarını detaylı inceleme olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına aldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla 21 Eylül'de başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' uygulaması kentin dört bir yanında devam ediyor. Sur ilçe Emniyet Müdürü Sezai Bulanık, İl Emniyet Müdürü Aşkın'ın başlatmış olduğu uygulama çerçevesinde TEM ve Narkotik ile Asayiş büro ekipleri talimat vermesiyle ilçeye bağlı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ne operasyon düzenledi.

3 kişi olay yerinde yakalandı

Operasyonda 30 kilo esrar ile birlikte 1 adet hassas terazi,1 adet makas ve 1 adet bıçak ele geçirirken, bölgede yapılan çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen A.Ç, M.S.A ile T.A. gözaltın alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Sur ilçe emniyet müdürlüğünde muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 3 kişi ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan uygulamanın başladığı tarihten bugüne toplamda 110 kilo esrar ile 7 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.