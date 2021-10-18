Son dakika! Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika! Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
Son dakika! Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hassa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ö.T. ile M.A.T'nin ikametinde yaptığı aramada, 2 sis bombası, 2 tüfek, 2 polis yeleği, 6 şarjör, çok sayıda fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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