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Son dakika... Hastane önündeki silahlı kavga kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Hastane önündeki silahlı kavga kameralara yansıdı Biri polis, iki kişinin silahla yaralandığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı Aydın'ın Nazilli ilçesinde 13 Ekim tarihinde iki husumetli grup arasında hastane önünde yaşanan, biri polis olmak üzere iki kişinin silahla yaralandığı...

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Hastane önündeki silahlı Kavga kameralara yansıdı

Biri polis, iki kişinin silahla yaralandığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 13 Ekim tarihinde iki husumetli grup arasında hastane önünde yaşanan, biri polis olmak üzere iki kişinin silahla yaralandığı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli'deki bir restorana eğlenmeye giden grup ile işletme arasında hesap yüzünden tartışma çıktı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar Nazilli Devlet Hastanesi Acil Giriş önünde karşılaşınca sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları ayırmak için büyük çaba sarf ederken, C.K. isimli şüpheli polisin belinden silahı alarak ateş etmeye başladı. Çıkan kurşunlardan polis memuru H.G. kolundan, şüphelilerden T.Y. ise ayağından vuruldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi kavgayı ayırırken, şüphelileri gözaltına aldı.

Kameralara an be an yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de iki tarafın kavgaya tutuşması ve polislerin kavgayı ayırmaya çalışması ve şüpheli C.K.'nın polisin silahını alarak ateş ederek hastane içine girmesi yer alıyor.

5 şüpheli tutuklandı

Olay sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden beşi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden beşi ise tutuklandı. Olaydan sonra kaçan bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika... Hastane önündeki silahlı kavga kameralara yansıdı

Son dakika... Hastane önündeki silahlı kavga kameralara yansıdı

Son dakika... Hastane önündeki silahlı kavga kameralara yansıdı

Son dakika... Hastane önündeki silahlı kavga kameralara yansıdı
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