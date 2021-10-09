Son Dakika | Hamas, Filistinli tutuklular meselesi ve Kudüs'te yaşananları ele aldığı Kahire'deki toplantılarını tamamladı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki heyetin, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Siyasi Büro toplantısı sona erdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin başkanlığında düzenlenen ve birkaç gün süren toplantıya Filistin'in içinden ve dışından Hamas'ın siyasi büro üyelerinin katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, toplantılar kapsamında, Kudüs'teki mevcut durum, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ve Gazze'ye uygulanan abluka, Filistin içindeki ve dışındaki vatandaşların durumu başta olmak üzere bir dizi dosya ve gelişmenin ele alındığı aktarıldı.

Hamas, siyasi bölünmüşlüğü bitirmek istiyor

Hamas'ın, benimsediği vizyona göre birliği sağlama ve bölünmeyi sona erdirmeye hazır olduğu aktarılan açıklamada, Hamas'ın vizyonunun, Filistin Kurtuluş Örgütünü (FKÖ) demokratik ve ulusal temellere göre yeniden yapılandırma olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hamas'ın, seçimler yoluyla Filistin yönetimini yeniden düzenlemek için ciddi bir sürece girmeye veya seçimlere hazırlık için belirli ve mutabık kalınan bir süre için geçici bir yönetimin oluşturulması konusunda anlaşmaya hazır olduğu ifade edildi.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'e ve onun planlarına kapsamlı bir şekilde karşı koymaya ilişkin ulusal stratejik vizyon dahilinde İsrail'e tüm yöntem ve araçlarla karşı koymak için kapsamlı bir direniş vizyonu üzerinde anlaşmaya varılmasının zorunlu olduğu aktarıldı.

Mescid-i Aksa ve Yahudi yerleşim birimleri

Kudüs ve Mescid-i Aksa konusuna da değinilen açıklamada, İsrail'e Mescid-i Aksa'ya dokunmaması uyarısında bulunularak, "Mescid-i Aksa ve Kudüs kırmızı çizgidir. Bedeli ne olursa olsun onu tüm gücümüzle savunacağız." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'e Yahudi yerleşim birimleri politikasına ve tehlikeli yayılmacılığa devam etmemesi çağrısında bulunulan açıklamada, her türlü yöntemle bunun karşısında durulacağı kaydedildi.

Gazze ablukası ve Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklular

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular konusunda ise Hamas'ın İsrail ile "esir takası" anlaşmasını tamamlama konusundaki istekliliği vurgulandı.

Hamas'ın, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmak için çalışmalara devam ettiği aktarılan açıklamada, Mısır ve Katar'ın Gazze'yi yeniden inşa etme ve ablukayı kaldırma çabalarından övgüyle söz edildi.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın eski temsilcisi Muhammed el-Hudari (83) başta olmak üzere Suudi Arabistan'dan, hapishanelerindeki Filistinli tutukluları serbest bırakmasının talep edilmesi vurgulandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Batı Şeria sorumlusu Salih el-Aruri, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya es-Sinvar, yurt dışı sorumlusu Halid Meşal ve birkaç Hamas siyasi büro üyesinden oluşan heyet, 2 Ekim'de Mısır istihbaratından yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye gitmişti.