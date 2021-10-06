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Son dakika! Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mimar Kaya - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı Hakkari-Çukurca karayolunda bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise ağır yaralandı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı

HAKKARİ - Hakkari-Çukurca karayolunda bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 İşçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde faaliyet gösteren bir maden ocağında göçük meydana geldi. Özel bir firmaya ait maden ocağında akşam saatlerinde meydana gelen göçüğün ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bulundukları yerden çıkarlan yaralılar ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi. Meydana gelen göçükte isimleri öğrenilemeyen Adana nüfusuna kayıtlı 3 işçiden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 işçi ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika! Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika! Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika! Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika! Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Mimar Kaya - Son Dakika Haberleri
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