Son dakika haber | ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip sonucu ilçe genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.