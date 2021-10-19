ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

ZONGULDAK (DHA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Erdal Aşkar'ın cesedine, 11 saat süren çalışmanın ardından ulaşıdı. Aşkar'ın cesedi, saat 00.30 sıralarında maden işçileri tarafından ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Göçükten yaralı kurtulan Serkan K. ve diğer işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.