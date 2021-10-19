ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ - Haberler
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ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Erdal Aşkar'ın cesedine, 11 saat süren çalışmanın ardından ulaşıdı.

ZONGULDAK (DHA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Erdal Aşkar'ın cesedine, 11 saat süren çalışmanın ardından ulaşıdı. Aşkar'ın cesedi, saat 00.30 sıralarında maden işçileri tarafından ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Göçükten yaralı kurtulan Serkan K. ve diğer işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

ZONGULDAK'TA KAÇAK MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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