Son dakika haberleri! Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haberine göre Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde, E.T. evinin önüne park etmeye çalıştığı minibüsle geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki oğlu Ö.T'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ö.T'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... En acı ölüm: Minibüsü park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi

Son dakika haberi... En acı ölüm: Minibüsü park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi
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