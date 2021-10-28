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Son dakika haberleri... Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi... Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askeri aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askeri aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli yolunda meydana geldi. Askeri aracın yan yatmasıyla içinde bulunan 1 asker şehit olurken, 2 askerin de yaralandığı öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, yaralı 2 askerin ilk tedavisinin ardında hastaneye kaldırırken, kazada şehit düşen askerin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası araç trafiğine kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Son dakika haberleri... Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika haberleri... Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika haberleri... Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika haberleri... Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri
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