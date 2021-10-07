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Son dakika haberleri... Yozgat'ta trafik kazasında sürücü öldü, eşi yaralandı

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Yozgat'ta trafik kazasında sürücü öldü, eşi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Erzincan'dan İstanbul'a giden H.I. (66) idaresindeki 34 JHS 49 plakalı otomobil, Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücünün yaralanan eşi S.I, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri... Yozgat'ta trafik kazasında sürücü öldü, eşi yaralandı

Son dakika haberleri... Yozgat'ta trafik kazasında sürücü öldü, eşi yaralandı

Son dakika haberleri... Yozgat'ta trafik kazasında sürücü öldü, eşi yaralandı

Son dakika haberleri... Yozgat'ta trafik kazasında sürücü öldü, eşi yaralandı

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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