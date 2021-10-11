Son Dakika | Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Haberler
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Son Dakika | Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Yozgat'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Çekerek ilçesinden Yozgat merkeze seyreden Mehmet Aktaş (55) idaresindeki 66 FL 462 plakalı hafif ticari araç, Sorgun ilçesine bağlı Karakaya köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Aktaş'ın cenazesi Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Dakika | Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Son Dakika | Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Son Dakika | Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Son Dakika | Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Son Dakika | Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Son Dakika | Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Son Dakika | Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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