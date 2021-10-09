Son dakika haberleri: Yolsuzlukla suçlanan Avusturya Başbakanı Kurz istifa etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Yolsuzlukla suçlanan Avusturya Başbakanı Kurz istifa etti

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Yolsuzlukla suçlanan Avusturya Başbakanı Kurz istifa etti

Son dakika haber... Avusturya'da "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Başbakan Sebastian Kurz, görevinden istifa etti.

Avusturya'da "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Başbakan Sebastian Kurz, görevinden istifa etti.

Merkez sağcı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı da olan Kurz, düzenlenen basın toplantısında, mevcut hükümetin ortağı Yeşiller Partisi'nin kendisiyle koalisyonu sürdürmek istemediğini ancak salgın, ekonomik durum ve alınan yeni kararların hayata geçirilmesi için ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kurz, Yeşillerin bu yaklaşımının ardından ÖVP yönetiminden çalışmalarını sürdürmelerini istediğini ve Başbakanlık görevine, halihazırdaki Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'i önerdiğini bildirdi.

Schallenberg'in önemli bir siyaset adamı olduğunu kaydeden Kurz, kendisinin ise parti genel başkanı ve parti meclis başkanı olarak mecliste mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, dün yaptığı açıklamada, Kurz'la yola devam etmek istemediklerini, ÖVP'nin sorumluluk alarak yeni bir ismi başbakanlık için önermesi gerektiğini duyurmuştu.

Savcılık, Başbakan Kurz hakkında soruşturma başlatmıştı

Savcılık; rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla Başbakan Kurz hakkında soruşturma başlatmıştı.

Savcılık, ülkede 2016-18 döneminde Kurz ve partisinden bazı isimlerin Maliye Bakanlığının bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna para aktardığı iddiasını soruşturuyor. Söz konusu basın organları marifetiyle Kurz ve partisi lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edildiği iddiası da soruşturma kapsamında yer alıyor.

Söz konusu soruşturma nedeniyle 6 Ekim çarşamba günü, emniyet güçleri, Başbakanlık başta olmak üzere Kurz'un başında bulunduğu ÖVP genel merkezi ve Maliye Bakanlığında aramalar yapmıştı.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.

Son dakika haberi | Hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz görevinden istifa etti.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Devlet Bahçeli Meral Akşener
Magazin Seda Sayan Gökhan Çıra
Spor Kerem Aktürkoğlu Muslera Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Yolsuzlukla suçlanan Avusturya Başbakanı Kurz istifa etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 21:37:28. #1.11#