Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Son dakika haberleri: KARS'ın Selim ilçesinde Rıfat Alagöz'ün (39) yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı otomobili şarampole yuvarlandı.

SELİM, KARS (DHA) - KARS'ın Selim ilçesinde Rıfat Alagöz'ün (39) yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı otomobili şarampole yuvarlandı. Kazada Rıfat Alagöz yaralandı, eşi Demet Alagöz (41) ise hayatını kaybetti.

Kaza, Selim ilçesi Benliahmet köyü yakınlarında meydana geldi. Söğütlü köyünden Kars'a gitmek için yola çıkan 2 çocuk babası Rıfat Alagöz, aniden önüne çıkan köpeğe çarpamamak için yönetimindeki 36 SE 197 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, yolun solundaki şarampole yuvarlandı. Kazada Alagöz yaralanırken, yanındaki eşi Demet Alagöz ise hayatını kaybetti.

Rıfat Alagöz, çağırılan ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Demet Alagöz'ün cansız bedeni ise morga kondu.

Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Son dakika: YOLA ÇIKAN KÖPEK KAZAYA NEDEN OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title