Son dakika haberleri! Yeni Zelandalı iş adamı çocuk istismarı görüntülerinden 14 ay hapse mahkum oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Yeni Zelandalı iş adamı çocuk istismarı görüntülerinden 14 ay hapse mahkum oldu

AA / Recep Şakar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Yeni Zelandalı iş adamı çocuk istismarı görüntülerinden 14 ay hapse mahkum oldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni Zelanda'nın tanınmış iş adamlarından Ron Brierley, Avustralya'da çıkartıldığı mahkemede, çocuk pornografisi bulundurmaktan suçlu bulunarak 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Zelanda'nın tanınmış iş adamlarından Ron Brierley, Avustralya'da çıkartıldığı mahkemede, çocuk pornografisi bulundurmaktan suçlu bulunarak 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeni Zelanda'nın ilk 100 zengini arasında gösterilen 84 yaşındaki Brierley, dizüstü bilgisayarında, flaş belleklerde on binlerce çocuk istismarı görüntüsü bulundurmaktan Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Yargıç Sarah Huggett, Brierley'in avukatlarının hapis cezasına yerine toplum hizmetiyle cezalandırması önerisini reddederek toplum içinde çekilecek cezanın yetersiz olacağını vurguladı. Huggett, iş adamı Brierley'e 14 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Aynı mahkemede Nisan 2021'de hakkındaki suçlamaları kabul ettikten sonra karar duruşmasına kadar kefaletle serbest bırakılan Brierley, 7 ay hapis yattıktan sonra şartlı tahliyeye başvurabilecek.

Sidney Uluslararası Havalimanı'ndan 2019 yılının sonlarında tatil için Fiji'ye gitmeye çalışırken polis tarafından durdurulan Brierley'in, dizüstü bilgisayarında, flaş belleklerde ve Sidney'in Point Piper semtindeki evinde yapılan aramalarda, çocuk pornosu içerikli 46 bin 794 dosya ele geçirilmişti.

Ergenlik öncesi kızlara ömür boyu takıntısı olduğunu itiraf eden Brierley'in topladığı görüntülerde yer alan çocukların çoğunluğu 11-12 yaş gurubundan oluşsa da diğer çocukların 4-15 yaşlarında olduğu mahkemede ortaya çıkmıştı.

Brierley Investments şirketini 1961'de kurduktan sonra Yeni Zelanda'nın en büyük şirketlerinden biri haline getiren ve topluma verdiği hizmetlerinden dolayı 1988'de şövalye ilan edilen Brierley, suçunu itiraf etmesinin ardından bu unvanı elinden alınmıştı.

Yeni Zelanda'da iş haberler i ve analizleri konusunda incemeler yapan National Business Review, Brierley'i, tahmini 220 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 154 milyon ABD doları) servetiyle ülkenin en zengin 100 kişisi arasında gösteriyor.

AA / Recep Şakar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işıl Sergen Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Tamer Karadağlı
Spor Hamit Altıntop Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Yeni Zelandalı iş adamı çocuk istismarı görüntülerinden 14 ay hapse mahkum oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 12:57:57. #1.17#