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Son dakika haberleri | Yemen hükümetinden 3 çocuğun öldürüldüğü saldırı sonrası "Husileri terör örgütü ilan etme" çağrısı

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Yemen hükümetinden 3 çocuğun öldürüldüğü saldırı sonrası

Son dakika haberi... Yemen hükümeti, Taiz'de 3 çocuğun ölümüne neden olan saldırıdan İran destekli Husileri sorumlu tutarak, uluslararası topluma saldırıyı kınama ve Husileri terör örgütü ilan etme çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti, Taiz'de 3 çocuğun ölümüne neden olan saldırıdan İran destekli Husileri sorumlu tutarak, uluslararası topluma saldırıyı kınama ve Husileri terör örgütü ilan etme çağrısında bulundu.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, yaptığı yazılı açıklamada, Taiz'de 3 çocuğun ölümüne neden olan roketli saldırıyı Husilerin düzenlediğini belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aynı aileden 3 çocuğun hayatını kaybettiğini, bazıları ağır 6 kişinin yaralandığını aktaran İryani, saldırıyı şiddetle kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma Husilerin yaptığı bu katliamı ve insanlık suçunu kınama çağrısında bulunan İryani, ayrıca uluslararası toplumdan Husilerin terör örgütleri listesine alınmasını ve liderlerinin yargılanmasını talep etti.

Yemen'de hükümet birliklerinin kontrolündeki Taiz kentinin El-Kemeb Mahallesi'nde yerleşim alanına düzenlenen roketli saldırı sonucu aynı aileden 3 çocuk yaşamını yitirmiş, bazı çocuklar da yaralanmıştı.

Sosyal medyada roketin İran destekli Husiler tarafından atıldığı ifade edilirken, Husilerden olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Son Dakika Haberleri
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