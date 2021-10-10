Son dakika haberi: Yemen'de patlama: 2 ölü

Yemen'in geçici başkenti Aden'de Yemenli yetkilileri taşıyan konvoyun geçişi sırasında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de Aden valisi Ahmed Hamed Lamlas ve diğer hükümet yetkililerini taşıyan konvoyun geçişi sırasında yol kenarındaki bomba yüklü araç patladı. Saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı sonrası gökyüzüne dumanlar yükselirken, büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Aden valisi Lamlas yerel basına yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanmadığını ve sağlığının iyi olduğunu ifade ederek, çok sayıda korumasının yaralandığını belirtti.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - ADEN