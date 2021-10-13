Antalya'daki orman yangını, Göynük Kanyonu'na ilerliyor (2)

YANGININ İLERLEYİŞİ KISMEN DURDURULDU

Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi ile Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nin sınırında dün saat 18.00 sıralarında başlayan ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan ekiplerin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 6-7 hektarlık alan zarar gördü. Rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından yangını söndürme çalışmaları da hız kazandı. Yangının ilerleyişi kısmen de olsa durduruldu.

Alparslan ÇINAR- Levent YENİGÜN/ANTALYA,