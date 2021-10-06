Son dakika haberleri | VİRANŞEHİR'DE 'TORBACI'OPERASYONU 12 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika haberleri | VİRANŞEHİR'DE 'TORBACI'OPERASYONU 12 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde polisin 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde polisin 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Özel Hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 6 kilo 800 gram esrar, 40 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 145 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri | VİRANŞEHİR'DE 'TORBACI'OPERASYONU 12 GÖZALTI

Son dakika haberleri | VİRANŞEHİR'DE 'TORBACI'OPERASYONU 12 GÖZALTI

Son dakika haberleri | VİRANŞEHİR'DE 'TORBACI'OPERASYONU 12 GÖZALTI

Son dakika haberleri | VİRANŞEHİR'DE 'TORBACI'OPERASYONU 12 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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