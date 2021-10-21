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Son dakika haberleri! Van'da "torbacı" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Van'da

Bir son dakika haberine göre Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, motosikletli Yunus timlerinin çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik il merkezinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında, 7,06 gram sentetik uyuşturucu, 2,15 gram eroin, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından ele edildiği değerlendirilen 2 bin 885 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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