Son dakika haberleri: Van'da polis ekipleri, öğrencilerle Akdamar Adası turu yaptı - Haberler
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Son dakika haberleri: Van'da polis ekipleri, öğrencilerle Akdamar Adası turu yaptı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Van'da polis ekipleri, öğrencilerle Akdamar Adası turu yaptı

Son dakika haberleri: VAN'da, uyuşturucu tacirleri ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele eden polis ekipleri bir yandan da okulları ziyaret ederek, öğrencilere polislik mesleğini anlatıp, uyuşturucunun zararları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor.

VAN (DHA) - VAN'da, uyuşturucu tacirleri ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele eden polis ekipleri bir yandan da okulları ziyaret ederek, öğrencilere polislik mesleğini anlatıp, uyuşturucunun zararları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ise Gevaş ve Özalp ilçelerinden 71 kişilik öğrenci grubuyla Akdamar Adası turu yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirleri ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele ederken, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ise okullarda polislik mesleği, uyuşturucu ve trafik kuralları ile ilgili bilgilendirici eğitimler veriyor. Tuşba ilçesindeki Özen Adanalı Anadolu Lisesini ziyaret eden polis ekipleri, 157 öğrenciye polislik mesleğini anlattı. Ekipler, 'Bizimle gülümse Van' projesi kapsamında da Gevaş ve Özalp ilçelerindeki çeşitli okullarda okuyan 71 öğrenci ve 4 öğretmen ile Akdamar turu düzenledi. Tekne ile adaya giden öğrenciler, kendilerine eşlik eden polis memurları ile hatıra fotoğraf çektirip, o anı ölümsüzleştirdi.


Son dakika haberleri: Van'da polis ekipleri, öğrencilerle Akdamar Adası turu yaptı

Son dakika haberleri: Van'da polis ekipleri, öğrencilerle Akdamar Adası turu yaptı

Son dakika haberleri: Van'da polis ekipleri, öğrencilerle Akdamar Adası turu yaptı

Son dakika haberleri: Van'da polis ekipleri, öğrencilerle Akdamar Adası turu yaptı

Son dakika haberleri: Van'da polis ekipleri, öğrencilerle Akdamar Adası turu yaptı

Son dakika haberleri: Van'da polis ekipleri, öğrencilerle Akdamar Adası turu yaptı

Son dakika haberleri: Van'da polis ekipleri, öğrencilerle Akdamar Adası turu yaptı

Son dakika haberleri: Van'da polis ekipleri, öğrencilerle Akdamar Adası turu yaptı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri
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