Son dakika haberleri: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.
Gelen son dakika haberine göre Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.
VAN (İHA) - Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı. - ANKARA
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