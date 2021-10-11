Son dakika haberleri: Van'da, göçmen kaçakçılarına operasyonda 175 bin 805 TL ceza - Haberler
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Son dakika haberleri: Van'da, göçmen kaçakçılarına operasyonda 175 bin 805 TL ceza

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Van'da, göçmen kaçakçılarına operasyonda 175 bin 805 TL ceza

Gelen son dakika haberine göre VAN'da, polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği 10 operasyonda 23 organizatör hakkında adli işlem başlatılırken, 175 bin 805 lira ceza uygulandı.

VAN'da, polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği 10 operasyonda 23 organizatör hakkında adli işlem başlatılırken, 175 bin 805 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 4- 10 Ekim'de kent genelinde, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan kişilere yönelik 10 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 23 organizatör hakkında adli işlem başlatılırken, toplam 175 bin 805 TL ceza kesildi. Organizatörlerin kullandıkları 3 araca da el koyuldu.


Son dakika haberleri: Van'da, göçmen kaçakçılarına operasyonda 175 bin 805 TL ceza

Son dakika haberleri: Van'da, göçmen kaçakçılarına operasyonda 175 bin 805 TL ceza

Son dakika haberleri: Van'da, göçmen kaçakçılarına operasyonda 175 bin 805 TL ceza

Son dakika haberleri: Van'da, göçmen kaçakçılarına operasyonda 175 bin 805 TL ceza

Son dakika haberleri: Van'da, göçmen kaçakçılarına operasyonda 175 bin 805 TL ceza

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Van'da, göçmen kaçakçılarına operasyonda 175 bin 805 TL ceza - Haberler
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