Son dakika haberleri! Van'da Anne Bebek ve Çocuk Fuarı açıldı - Haberler
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Son dakika haberleri! Van'da Anne Bebek ve Çocuk Fuarı açıldı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Van'da Anne Bebek ve Çocuk Fuarı açıldı

Son dakika haberi... Van'da bu yıl ilk kez düzenlenen Van Anne Bebek ve Çocuk Fuarı, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezindeki törenle kapılarını açtı.

VAN (AA) - Van'da bu yıl ilk kez düzenlenen Van Anne Bebek ve Çocuk Fuarı, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezindeki törenle kapılarını açtı.

Fuarın açılışına katılan Vali Mehmet Emin Bilmez, kentte düzenlenen fuarların anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

Ekonomik anlamda Van esnafının Kovid-19'dan dolayı zor günler geçirdiğini aktaran Bilmez, böyle bir dönemde fuarların düzenleniyor olmasının anlamlı ve değerli olduğunu vurguladı.

Kentte hayatın normale dönmesi için herkesin Kovid-19 kurallarına uyması gerektiğini sözlerine ekleyen Bilmez, şunları kaydetti:

"Fuarı düzenleyen Atlantik Fuarcılığa, ev sahibi olarak fuar alanını işleten Asya Fuarcılığa, sponsor olan Van Süer Grubuna, stant açan her bir firmamıza hem şahsım hem Van halkı adına teşekkür ediyorum. Bu fuarın kentimizin ekonomisine fuar açan esnafımıza hayırlı kazançlar getireceğine inanıyorum. Hayatın normale dönebilmesi için pandemi kurallarına uymamız konusunda şimdiye kadar duyarlı davranan Van halkının bundan sonra da maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlılığa devam etmesi gerek. Aşı kısmında biraz sıkıntımız var. Ülke ortalamasının altındayız. Aşı konusunda da hem aşı olmayanların aşı olması hem de 2. ve 3. doz aşısı zamanı gelenlerin de aşılarını yaptırması konusunda herkesin elini taşın altına koymasını, örnek davranış sergilemesini bekliyorum."

Programa katılan Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Van TSO Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş ve davetliler stantları gezdi.

Son dakika haberleri! Van'da Anne Bebek ve Çocuk Fuarı açıldı

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
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