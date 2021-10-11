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Son dakika haberleri... Vali Soytürk'ten jandarmaya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Vali Soytürk'ten jandarmaya ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre Kilis Valisi Recep Soytürk, Kısa süre önce İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Selami Akşit'i ziyaret etti.

KİLİS (İHA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, Kısa süre önce İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Selami Akşit'i ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk, Geçen ay Kilis İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit'i ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığında Albay Akşit tarafından karşılanan Vali Soytürk, Askeri tören mangasını selamladıktan sonra İl Jandarma Komutanı Selami Akşit ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Vali Soytürk'ün Albay Akşit'e yeni görevinde başarılar dilediği öğrenildi. - KİLİS

Son dakika haberleri... Vali Soytürk'ten jandarmaya ziyaret

Son dakika haberleri... Vali Soytürk'ten jandarmaya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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