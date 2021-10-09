Son dakika haberleri! Vali Dr. Kızılkaya, kırsal alanda yürütülen projeler, yatırım ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Vali Dr. Kızılkaya, kırsal alanda yürütülen projeler, yatırım ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri! Vali Dr. Kızılkaya, kırsal alanda yürütülen projeler, yatırım ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı

Son dakika haberleri... Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ziyaret ettiği İl Özel İdare Genel Sekreterli Seda Bayrakçı'dan kırsal alanda yürütülen projeler, yatırım ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ziyaret ettiği İl Özel İdare Genel Sekreterli Seda Bayrakçı'dan kırsal alanda yürütülen projeler, yatırım ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehket Akil Şahin ile birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Dr. Kızılkaya, toplantı salonunda İl Özel İdaresi tarafından kırsal alanda yürütülen yol, içme suyu, alt ve üst yapı gibi yatırım çalışmalarıyla 2021 yılında planlanan projeler, yatırım ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Özellikle kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlara kısa sürede hizmet götürmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Vali Dr. Kızılkaya, amacımız kırsal kesimde yaşayan vatandaşların rahat yaşamasını sağlayarak, hayat kalitesini yükseltmek için kurumlarla çalışmalarını özverili şekilde sürdüreceklerini söyledi. - BİLECİK

Son dakika haberleri! Vali Dr. Kızılkaya, kırsal alanda yürütülen projeler, yatırım ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı

Son dakika haberleri! Vali Dr. Kızılkaya, kırsal alanda yürütülen projeler, yatırım ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Aydemir Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Mustafa Keser
Spor Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Hasan Doğan Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Vali Dr. Kızılkaya, kırsal alanda yürütülen projeler, yatırım ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 12:19:51. #1.13#