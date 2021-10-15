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Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Erenler Mahallesi'nde uyuşturucu satılı yapılacağı yönünde istihbarat alan ekipler harekete geçti. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 11 AAV 890 plakalı otomobili mahalle girişinde durduran ekipler araçta yaptıkları aramada 19,03 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda polis ayrıca araç içerisinde bulunan Görkem K., (29), Ramazan K., (32) ile ismi açıklanmayan 15 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Görkem K., tutuklanırken Ramazan K., isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

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