Son dakika haberleri! Üsküdar'da kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da, yük dolu açık kasa kamyonetin üzerinde seyahat eden iki gencin tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da bir kamyonetin kasasında, yüklerin üzerinde korunaksız olarak seyahat eden iki kişi görenleri endişelendirdi. Kazaya davetiye çıkaran gençlerin rahat tavırları pes dedirtirken yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan trafikte bir süre ilerleyen sorumsuz sürücü ve kamyonet kasasındaki gençler kısa süre sonra gözden kayboldu.