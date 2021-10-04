Son dakika haberleri: Ürdün, Katar'ın ülkedeki mevcut projelerinin devamı niteliğindeki yeni yatırımlardan memnun - Haberler
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Son dakika haberleri: Ürdün, Katar'ın ülkedeki mevcut projelerinin devamı niteliğindeki yeni yatırımlardan memnun

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Ürdün, Katar'ın ülkedeki mevcut projelerinin devamı niteliğindeki yeni yatırımlardan memnun

Edinilen son dakika haberine göre Ürdün, Katar'ın ülkedeki mevcut projelerinin devamı niteliğindeki yeni yatırım ve projelerini memnuniyetle karşıladı.

Ürdün, Katar'ın ülkedeki mevcut projelerinin devamı niteliğindeki yeni yatırım ve projelerini memnuniyetle karşıladı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, beraberindeki heyetle ülkeyi ziyaret eden Katar Asya ve Afrika Yatırım Birimi Başkanı Şeyh Faysal Al Sani'yi kabul etti.

Ürdün'deki iş sahasını geliştirmek ve yatırımlarla ilgili prosedürleri kolaylaştırmak amacıyla birtakım kararlar alındığı kaydedilen açıklamada, Katar'ın Ürdün'ün çeşitli sektörlerindeki mevcut projelerinin devamı niteliğindeki yeni yatırım ve projelerinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Katar Asya ve Afrika Yatırım Birimi Başkanı Al Sani de Akabe Özel Ekonomi Bölgesi başta olmak üzere ülkede yeni projeler başlatmak ve mevcut projeleri genişletmek amacıyla Ürdün'ü ziyaret ettiklerini aktardı.

Katar Ticaret ve Sanayi Odasındaki Katar-Ürdün İş Konseyi verilerine göre, yaklaşık 550 milyon doları özel sektöre ait olmak üzere Katar'ın Ürdün'ün çeşitli sektörlerindeki yatırım tutarı 4,5 milyar doları geçiyor.

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Ürdün, Katar'ın ülkedeki mevcut projelerinin devamı niteliğindeki yeni yatırımlardan memnun - Haberler
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