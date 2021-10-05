Son dakika haberleri: Ümraniye'de palet imalathanesinde yangın - Haberler
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Son dakika haberleri: Ümraniye'de palet imalathanesinde yangın

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Esen - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ÜMRANİYE'de ahşap palet üreten bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de ahşap palet üreten bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlere teslim olan işyerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Esenşehir Mahallesi, Barajyolu Caddesi üzerinde bulunan ahşap palet imalathanesinde sabah saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Dudullu, Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe'den itfaiye ekibi sevk edildi. İmalathanenin bahçesinde bulunan paletler alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye erleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


- İstanbul
Son dakika haberleri: Ümraniye'de palet imalathanesinde yangın

Son dakika haberleri: Ümraniye'de palet imalathanesinde yangın

Son dakika haberleri: Ümraniye'de palet imalathanesinde yangın

Son dakika haberleri: Ümraniye'de palet imalathanesinde yangın

Son dakika haberleri: Ümraniye'de palet imalathanesinde yangın

Son dakika haberleri: Ümraniye'de palet imalathanesinde yangın

Son dakika haberleri: Ümraniye'de palet imalathanesinde yangın

Son dakika haberleri: Ümraniye'de palet imalathanesinde yangın

Son dakika haberleri: Ümraniye'de palet imalathanesinde yangın

Son dakika haberleri: Ümraniye'de palet imalathanesinde yangın
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Esen - Son Dakika Haberleri
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