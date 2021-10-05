Son dakika haberleri... Ümraniye'de palet imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de ahşap palet üreten bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esenşehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'ndeki ahşap palet imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale için Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, imalathanenin bahçesinden müdahale ettikleri yangını söndürdü.